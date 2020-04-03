هيئة الإعلام والاتصالات تقرر تعليق عمل وكالة رويترز في العراق

2020/04/03 | 08:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_أين}قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية ،مساء امس الخميس، تعليق عمل وكالة رويترز في العراق لمدة ثلاثة أشهر وتغريمهم مبلغ قدره 25 مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى مطالبتهم بتقديم إعتذار رسمي للشعب والحكومة العراقية،جاء هذا القرار بعدما نشرت وكالة رويترز تقارير حول نسب الإصابات بفيروس كورونا حيث قالت إن ثلاثة أطباء أكدوا لها أن الإصابات تفوق ما ينشر واشارت الوكالة إلى ان الإصابات الفعلية 2000 إلى 3000 إصابة حسب ما ادعت الوكالة إنها تلقت هذه المعلومات من عدد من الأطباء والمسؤولين في العراق.

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