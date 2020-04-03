زينب محمد عبد الرحيم - الرحلة المقدسة إلى أبيدوس

2020/04/03 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زينب_محمد_عبد_الرحيم تعتبر رحلة أبيدوس بمثابة الحج عند المصرى القديم وهي رحلة سياحية دينيه مقدسه كان يقوم بها النبلاء و الأشراف الأوزيريون متجهين إلى أبيدوس (أبجو) كما أطلق عليها المصريون القدماء أما الأسم الحالي لهذه البلدة فهو العرابه المدفونه بمحافظة سوهاج , حيث يوجد بها ضريح أوزيريس المعروف بأسم الأوزيريون ، وكذلك مقابر و أضرحة ملوك الأسرتين الأولى و الثانية .و فيها دفنت رأس أوزيريس و يقوم الزائرين بالطواف......

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