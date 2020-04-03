ارتفاع قياسي جديد للمصابين بكورونا في ألمانيا

2020/04/03 | 08:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت ألمانيا ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا اليوم الجمعة بواقع 6174 عن اليوم السابق، بينما قفز عدد الوفيات بواقع 145 حالة.

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