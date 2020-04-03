2020/04/03 | 08:47 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقالة قبطان حاملة الطائرات الامريكية المنكوبة بالفيروس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/03 | 08:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقالة قبطان حاملة الطائرات الامريكية المنكوبة بالفيروس) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقالة قبطان حاملة الطائرات الامريكية المنكوبة بالفيروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).