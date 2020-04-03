وزارة الدفاع الأميركية تسجل

2020/04/03 | 08:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عبر العالم المليون شخص، وحصد أرواح 52 ألف شخص على الأقل، مخلفا وراءه تداعيات اقتصادية واجتماعية لم يشهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.وبات نصف سكّان العالم، أي ما يزيد عن 3,9 مليار شخص، خاضعين لإجراءات العزل والحجْر.

وأحصت الولايات المتحدة بينَ الأربعاء ومساء الخميس نحو 1200 حالة وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، استنادًا إلى إحصاء جامعة جونز هوبكنز، في أسوأ حصيلة يوميّة سجلت حتى الآن.

ومع 1,169 حالة وفاة بين الساعة 8,30 مساءً بالتوقيت المحلّي الأربعاء، والساعة نفسها من مساء الخميس، بات إجماليّ عدد الوفيّات منذ بدء الوباء في الولايات المتحدة 5926، وفق إحصاءات الجامعة التي يتمّ تحديثها باستمرار.

ومع ذلك، فإنّ العدد الإجماليّ للوفيّات في إيطاليا (13,915 وفاة) وإسبانيا (10,003 وفيّات) لا يزال أعلى من الولايات المتحدة.

علماء أميركيون: نعتقد أننا وجدنا لقاحا لفيروس كورونا

وقال العلماء إن هناك إمكانية لطرح اللقاح بسرعة، وكبح الانتشار الرهيب لهذا الوباء الذي أصاب أكثر من مليون شخص عبر العالم

وبالاستناد إلى أرقام البيت الأبيض، يُتوقّع أن يودي كوفيد-19 بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

ووسط هذه التطوّرات، أوضحت منظّمة الصحّة العالميّة أنّ الاختبارات التي تتيح الفصل في الشفاء التام للمصاب، هي "قيد التطوير" و "لم يتم تقييمها بعد"، بينما قالت مجموعة من الباحثين الأميركيين من جامعة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، إنهم يعتقدون أنهم توصلوا بالفعل إلى لقاح لهذا الوباء.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 52 ألفا على الأقل، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية.

ومثّلت وفاة رضيع في ولاية كونيتيكت الأميركية صدمة، في ظل الاعتقاد السائد بأن الأطفال خارج دائرة الخطر نسبياً.

في إيطاليا، أغلقت مدينة ميلانو الخميس محرقتها الرئيسيّة للجثث حتّى نهاية الشهر، بهدف التعامل مع العدد الكبير من الجثامين التي باتت مكدّسة جراء فيروس كورونا المستجدّ.

وأقرّ مسؤولو المدينة التي تقع في مركز الوباء في إيطاليا بأنّهم يعانون "تزايدا مستمرا ومتصاعدا في عدد الجثث التي تنتظر الحرق".

وفي فرنسا، بلغت حصيلة الوفيّات 5300 حالة، بينهم 900 توفّوا في دور المتقاعدين.

نمو مطرد

رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر في مؤتمر صحفي عن "القلق العميق" إزاء "النمو المطرد" لعدد الإصابات والوفيات.



وقال "علينا الاتحاد لمكافحة هذا الفيروس الخطير".

في إيران، أعلنت السلطات الخميس ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 3160 شخصاً، في وقت حذر الرئيس حسن روحاني أن مواجهة الأزمة في البلاد قد تستغرق شهورا.

ومساء، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بإصابة رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني بالفيروس، لينضم بذلك إلى لائحة مسؤولي الجمهورية الإسلامية المصابين به.

وفي موسكو، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب في روسيا.

للتعامل مع الجثامين المكدسة..



محرقة ميلانو تغلق أبوابها حتى نهاية الشهر

وقال بيان صادر عن مجلس المدينة إنّ فترة الانتظار لحرق جثّة في محرقة "كريماتوريو دي لامبراتي" قد تصل إلى 20 يوما.

وفرضت السعودية الخميس حظرَ تجوّلٍ كاملًا في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين عادة ما يزورهما ملايين المسلمين لأداء الحج والعمرة.

وسجّلت أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا الأربعاء، أي ضعف الحالات المسجّلة قبل خمسة أيام، وفق تعداد لفرانس برس.

الصين..



أرقام مخيفة تخفي حقيقة أمرّ

غير أنّ الأرقام الصينيّة تُثير من جهتها شكوكا، إذ أفاد تقرير سرّي للاستخبارات الأميركية، تناوله عدد من البرلمانيين الأميركيين، أنّ بكين كذّبت وخفّضت الحصيلة.

وفي بلجيكا، أودى الوباء بحياة أكثر من ألف شخص، وشهدت هذه الدولة تضاعفاً لعدد الوفيات في غضون ثلاثة أيام، خصوصاً بسبب احتساب وفيات سجلت في دور للمتقاعدين.

غير أنّ العدد الأكبر للوفيات في القارة الأوروبية لا يزال في إسبانيا حيث أُعلِنت الخميس وفاة 10,003 مصابين في 24 ساعة.

وقال الممرض في مدريد غيين ديل باريو "ليس هناك عدد كاف من تجهيزات الوقاية (...) وعدد الأسرة يبقى غير كاف أيضاً".

سلوكيات غير مسؤولة

وفي غياب لقاحات وعلاج، يشكل العزل الوسيلة الأكثر فاعلية لمكافحة انتشار العدوى. وفرضت هذا الإجراء الأربعاء ولاية فلوريدا الأميركية ودولتا أريتريا وسيراليون، بينما أعلنت ألمانيا وإيطاليا والبرتغال تمديده.

ويمثّل ذلك تحدياً هائلاً أمام الدول الفقيرة، لكنّه لم يمنع الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي من أن يطلب الخميس من القوات الأمنية استهداف أي شخص يتسبب بـ"اضطرابات" في المناطق الخاضعة للعزل.

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