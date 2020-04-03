2020/04/03 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكيم_سيكوك تقديم: كما عجز اليسار المغربي المناضل عن الإجابة على الأسئلة الإشكالية الكبرى التي طرحت نفسها عليه في خضم تجربة حركة 20 فبراير المجيدة من قبيل: التجذر داخل الحركة وتجذيرها في الواقع الاجتماعي والسياسي المغربي وتوسيع آفاقها…..باعتبارها تجربة سياسية نوعية وجديدة، عجز أيضا عن الإجابة على الأسئلة الإشكالية الكبرى التي طرحت نفسها عليه بعد توقفها.وعوض البحث عن الأسئلة الحقيقية التي من شأنها تثوير تجرب......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حكيم سيكوك - جائحة كورونا: سؤال اليسار وسؤال المواطَنة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حكيم سيكوك - جائحة كورونا: سؤال اليسار وسؤال المواطَنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).