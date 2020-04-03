علي بنجدو - قراءة سياسيّة في رسالة حزب العمّال إلى رئيس الدّولة

2020/04/03 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_بنجدو إثر مداخلة رئيس الدولة في افتتاح مجلس الأمن “القومي” التونسي بتاريخ الثلاثاء 31 مارس 2020 حول مستجدات الوضع في تونس، بادر الأستاذ حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال التونسي بتوجيه رسالة إلى رئيس الدولة تضمّنت تقييما تفصيليا لمداخلة الرئيس المذكورة بشكل خاص وللأداء السياسي للرئيس وظهوره الإعلامي على مدى الفترة السابقة، وخاصة في ما يتصل بتعاطي مؤسسة الرئاسة مع مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي المر......

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