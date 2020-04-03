عدلي عبد القوي العبسي - عاشق الصباح

2020/04/03 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_عبد_القوي_العبسي الجبل يحمل فوق ظهره اشجارا خضر الارض تحمل في حضنها جبلا الاشجار تحمل ازهارا وثمارا الفلاح يحمل منجله الحقول تحمل اعواد الذره الاعواد سنابل الطريق يحمل حمارا والحمار شيوخا متعبين كتبا مخبأه يحمل ايضا المسافر الى البلاد الغريبه والمهاجر يحملهما في القلب ودينا ورهينهالام تحمل طفلا على صدرها مصاب بالحمى......

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