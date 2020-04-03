اليكم سيناريو الانقلاب العسكري في العراق

2020/04/03 | 09:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت وزراة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مخططات في العراق لتوجيه ضربات ضد بعض فصائل المقاومة، وانباء باتت تتصدر ضمن محاور وتحليل وسائل الاعلام العربية...

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