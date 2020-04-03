الطقس.. ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بسبب كتلة هوائية دافئة

2020/04/03 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمر تأثر العراق بالمنخفض الجوي القادم من تركيا، الجمعة، وسط أجواء غائمة وتوقعات بهطول أمطار في المناطق الشمالية، فيما تشهد المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد أجواء صافية ومشمسة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “من المتوقع أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي […]

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