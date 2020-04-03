وزير العمل يقرر توزيع رواتب المعين المتفرغ لفئة ذوي الاعاقة

2020/04/03 | 09:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، الجمعة، تأجيل استيفاء القروض الصغيرة الممنوحة للمستفيدين مدة 3 اشهر، فيما حدد الاحد المقبل موعدا لصرف رواتب المعين المتفرغ بعد حل كافة الاشكاليات.وذكر اعلام الوزارة في بيان، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “وزير العمل باسم عبد الزمان ناقش مع الملاك المتقدم للوزارة عبر شبكة تليكونفرس […]

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