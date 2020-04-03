مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية للرجال والنساء

2020/04/03 | 09:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلن مصرف الرافدين، الجمعة، توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه"تم توزيع دفعة جديدة من رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء".واضاف ان"الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالمنح استلام راتبه من أي مكان يتواجد فيه".

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