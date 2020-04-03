2020/04/03 | 09:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟠عضو خلية الازمة النيابية حسن خلاطي يبشر( ابو دشداشة الماروني) بتماثل زوجته للشفاء🟠للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على التلغرام https://t.co/juu81gxqvM pic.twitter.com/WhpCsCvlNy — تسريبات (@alhakaeksite) April 3, 2020 🟠عضو خلية الازمة النيابية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠عضو خلية الازمة النيابية حسن خلاطي يبشر( ابو دشداشة الماروني) بتماثل زوجته للشفاء) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠عضو خلية الازمة النيابية حسن خلاطي يبشر( ابو دشداشة الماروني) بتماثل زوجته للشفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).