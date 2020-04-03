2020/04/03 | 09:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلام الشمري يطالب بالاسراع باطلاق سراح المجاهدين والمعتقلين الابرياء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/03 | 09:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلام الشمري يطالب بالاسراع باطلاق سراح المجاهدين والمعتقلين الابرياء ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلام الشمري يطالب بالاسراع باطلاق سراح المجاهدين والمعتقلين الابرياء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).