المالية النيابية تعلق حول استقطاع نسبة من رواتب الموظفين لدعم خلية أزمة “كورونا”

2020/04/03 | 09:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب تبنيها مقترحاً لتعديل قانون التقاعد لجدولة الإحالات على التقاعد كل أربعة أشهر مالية، مبينة أنه تم رفع التعديل إلى رئاسة مجلس النواب، إلا أنَّ العطلة التشريعيَّة حالت دون التصويت عليه، في حين أكدت عدم المساس برواتب الموظفين.وأوضح عضو اللجنة، ماجد الوائلي، في تصريح صحفي، أنَّه “كان من المفترض […]

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