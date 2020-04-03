2020/04/03 | 09:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟠المتحدث باسم الدفاع العميد يحيى رسول : ‏تم تسجيل دعوى قضائية بحق النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني “الماس فاضل” التي اعتدت على احد مقاتلينا في نقطة تفتيش بمحافظة كركوك، ونشكر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠وزارة الدفاع تسجيل دعوى قضائية بحق النائب التي اعتدت على نقطة تفتيش في كركوك) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠وزارة الدفاع تسجيل دعوى قضائية بحق النائب التي اعتدت على نقطة تفتيش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).