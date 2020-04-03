2020/04/03 | 09:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت هيئة الاعلام والاتصالات، عن ايقاف رخصة مكتب وكالة رويترز في العراق ثلاثة أشهر وتغريمها 25 مليون دينار على ضوء نشرها معلومات تفيد بأن هناك الاف الاصابات والوفيات بفيروس كورونا في العراق.وأعربت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، عن “استغرابها واستنكارها من ما نشرته وكالة رويترز الاخبارية وادعائها بان اعداد المصابين بفيروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الإعلام والإتصالات تغلق مكتب “رويترز” 3 أشهر وتغرمها 25 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الإعلام والإتصالات تغلق مكتب “رويترز” 3 أشهر وتغرمها 25 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).