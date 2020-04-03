فيروس كورونا يضرب نجل مطربة لبنانية

2020/04/03 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أصيب نجل الفنانة اللبنانية، جوليا بطرس، بفيروس كورونا خلال وجوده في بريطانيا للدراسة.

وقال الص...





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