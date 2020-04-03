2020/04/03 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال الص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فيروس كورونا يضرب نجل مطربة لبنانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
أصيب نجل الفنانة اللبنانية، جوليا بطرس، بفيروس كورونا خلال وجوده في بريطانيا للدراسة.
وقال الص...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
فيروس كورونا يضرب نجل مطربة لبنانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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