عدد وفيات “كورونا” المستجد في أمريكا تجاوز عتبة الـ6 آلاف

2020/04/03 | 10:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جامعة “جونز هوبكنز”، الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة الـ 6 آلاف.وقالت الجامعة اليوم الجمعة في بيان، التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 6285 شخصا​​.في سياق […]

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