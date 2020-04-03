2020/04/03 | 10:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممثلو المنظمة يتواجدون في جميع المختبرات العراقية، ولا وجود لاعداد مصابين غير المسجلة حاليا ومعلن عنها 🟠للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على التلغرام https://t.me/joinchat/AAAAAE7_6e1AeLX_QUe4BA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق تكذب ادعاءات رويترز ونيويورك تايمز) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق تكذب ادعاءات رويترز ونيويورك تايمز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).