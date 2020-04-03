🟠توقعات بإعفاء البحرية الأمريكية لقائد حاملة طائرات تفشى فيها كورونا

2020/04/03 | 10:10 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أمريكيون يوم الخميس إن من المتوقع أن تعفي البحرية الأمريكية قائد حاملة الطائرات ثيودور روزفلت الذي كتب خطابا تسرب للعلن يطلب فيه من البحرية اتخاذ إجراءات أقوى للسيطرة […]

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