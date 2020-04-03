2020/04/03 | 10:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت منظمة الصحة العالمية بإجراءات العراق في مواجهة فيروس كورونا مؤكدة مطابقة أعداد الإصابات المعلنة مع الواقع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ممثل الصحة العالمية: أعداد الإصابات المعلنة بكورونا في العراق مطابقة للواقع ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ممثل الصحة العالمية: أعداد الإصابات المعلنة بكورونا في العراق مطابقة للواقع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).