🟠نظرات في التعليم عن بعد بسبب كورونا (كوفيد – 19 )!

2020/04/03 | 10:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الحاج بداية جل إحترامي للحريصين والمخلصين والمجتهدين من الطلبة والتدريسيين ممن يواصلون التعلم والتعليم عن بعد كما هو معمول به في أرجاء المعمورة ، تلكم الخطوة التي باركتها اليونسكو( […]

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