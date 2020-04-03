2020/04/03 | 10:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المرشح الرئاسي المحتمل عن الحزب الديموقراطي، جو بايدن، إلى تخفيف العقوبات الأمريكيّة المفروضة على إيران، للحد من الصعوبات التي تواجهها طهران في مواجهة فيروس كورونا.🟠للاشتراك بقناة تسريبات نيوز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠بايدن يدعو لتخفيف العقوبات على إيران لمساعدتها في مكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠بايدن يدعو لتخفيف العقوبات على إيران لمساعدتها في مكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).