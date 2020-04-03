محمد الحنفي - مؤدلجو الدين الإسلامي يتحدون دولهم، من أجل نشر وباء كورونا في كل البلدان...

2020/04/03 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي لعل بعض الناس، لا يجدون لذتهم، إلا في ازدهار الموت، والدفن، حتى يجدوا ضالتهم، التي من أجلها وجدوا، أصلا، فكأنهم مبعوثون من الله، لأداء رسالة معينة، في هذه الظروف العصيبة، التي تعيشها البشرية على وجه الأرض، لتنظيم الموت، والدفن.فكأن كورونا تفرق بينهم، وبين من يخالفهم في أدلجة الدين الإسلامي.يعتقدون أن الله أعطاهم مناعة، وحصانة، ضد كورونا، حتى ينجزوا مهمتهم، التي من أجلها وجدوا.إن أي دولة،......

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