عابد عبد المنعم - نعوم تشومسكي: -كورونا-.. إعادة البناء عبر التدمير

2020/04/03 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عابد_عبد_المنعم قدم عالم السياسة، الفيلسوف، واللساني نعوم تشومسكي تحليلا لوباء الكورونا فيروس“Covid 19″-;-، وللجيو-سياسة العالمية لما يمكن آن يقع.حسب المجلة الرقمية لانسورجي “le numérique de L’Insurgé” التي من بين اختصاصاتها دراسة تاريخ الحروب والأوبئة، فقد حصر عالم السياسة الأمريكي تفسيره للأحداث التي صدمت العالم في عشرة نقاط أساسية، وهي:- أرادت الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف وتأخير التقدم الحاصل في ال......

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