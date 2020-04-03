🟠قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي تنفذ عملية دهم وتفتيش في النفط خانة شرق ديالى/ صور

2020/04/03 | 10:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي متمثلة بالألوية الأول و20، و23، فضلا عن المديريات والمعاونيات التابعة للحشد وهي كل من العمليات ، الطبابة ، الهندسة ، المتفجرات ، اللوجستي […]

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