🟠 القاضي وائل عبد اللطيف: حرب “البسوس” انتهت وخلاف المالكي والصدر لاينتهي

2020/04/03 | 10:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل القاضي وائل عبد اللطيف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مسؤولية تعطيل مؤسسات الدولة من خلال عدم الاتفاق على اي بديل لرئيس الوزراء […]

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