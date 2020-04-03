وفيات كورونا في امريكا تتجاوز الـ6 الاف حالة

2020/04/03 | 10:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة الستة آلاف.

وقالت الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا، إن "الولايات المتحدة سجلت 1169 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت ان "العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 6285 شخصاً".

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم أمس الخميس، إن "أمريكا سجلت زيادة قدرها 27 ألفاً و43 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 213 ألفاًو 144 حالة وإن عدد الوفيات زاد 910 حالات ليصل الإجمالي إلى 4513".

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا مليون إصابة حول العالم، أمس الخميس، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول الماضي، وتتسبب في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

وبحسب إحصاءات الخرائط التفاعلية لمتابعة الفيروس حول العالم، تم تسجيل مليون و115 إصابة حتى الساعة 18:15 دقيقة بتوقيت غرينتش، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 211 ألفا و351 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار الجاري، فيروس كورونا الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

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