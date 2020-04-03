اسعار النفط تتراجع عالميا

2020/04/03 | 10:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت اسعار النفط، اليوم الجمعة، في الاسواق العالمية تراجعا، بعدما كانت قد سجلت أمس أكبر مكاسبها لجلسة واحدة على الإطلاق، حيث قفزت الأسعار بأكثر من 20%.

وجاء الارتفاع بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تعلن روسيا والسعودية قريبا عن خفض كبير لإنتاج النفط، بالإضافة لدعوة السعودية لعقد اجتماع طارئ لتحالف "أوبك+" ومنتجين آخرين للتعامل مع اضطرابات السوق.

وجرى تداول مزيج برنت، بحلول الساعة 08:30 بتوقيت موسكو اليوم، عند مستوى 28.54 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 4.68% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول الخام الأمريكي عند 23.83 دولار للبرميل، والذي تراجع بنسبة 5.88% عن إغلاق الجلسة السابقة.

وارتفعت عقود برنت أمس الخميس بنسبة 21% ليتحدد سعر التسوية عند 29.94 دولار للبرميل، في حين صعد الخام الأمريكي بنسبة 24.7% ليغلق على 25.32 دولار.

ورغم المكاسب الضخمة، مازالت أسعار النفط منخفضة أكثر من النصف هذا العام.



وقد هوت السوق في أوائل اذار الماضي بسبب فشل دول "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الانتاج، وبسبب تداعيات انتشار كورونا.

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