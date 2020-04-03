ترامب يخضع لاختبار ثان لفيروس كورونا

2020/04/03 | 10:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وسائل اعلام امريكية، اليوم الجمعة، ان الرئيس دونالد ترامب قرر الخضوع لاختبار ثان لمعرفة إن كان أصيب بعدوى فيروس كورونا.

وقال شون كونلي طبيب ترامب في البيت الابيض، إن الرئيس دونالد ترامب خضع للاختبار للمرة الثانية، وجاءت النتيجة سلبية.

وخضع ترامب لذات الاختبار الشهر الماضي بعد أن التقى مسؤولا برازيليا ثبت بعد ذلك إصابته بالمرض.

وأضاف كونلي، أن ترامب "تم فحصه هذه المرة باختبار جديد سريع ظهرت نتائجه خلال 15 دقيقة"، مؤكدا "أنه بصحة جيدة دون أي أعراض".

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