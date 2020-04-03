🟠تحالف الحلبوسي يدعو وزارة الخارجية الى استدعاء السفير الايراني

2020/04/03 | 10:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتلة “تحالف القوى العراقية”، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير الإيراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج، وتحذيره من خطورة التدخل في الشأن العراقي.وقال ممثل […]

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