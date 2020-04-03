المالية النيابية: لا سند قانوني ولا صلاحية لاستقطاع نسبة من الرواتب لدعم خلية الأزمة

2020/04/03 | 10:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أعلنت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب تبنيها مقترحاً لتعديل قانون التقاعد لجدولة الإحالات على التقاعد كل أربعة أشهر مالية، مبينة أنه تم رفع التعديل إلى رئاسة مجلس النواب، إلا أنَّ العطلة التشريعيَّة حالت دون التصويت عليه، في حين أكدت عدم المساس برواتب الموظفين.

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