اللواء 33 وبالتنسيق مع خلية الازمة يعفر عددا من المؤسسات الحكومية والجوامع في منطقتي الشعلة والغزالية ببغداد

2020/04/03 | 11:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عفرت طبابة اللواء 33 بالحشد الشعبي عددا من المؤسسات الحكومية والجوامع في منطقتي الشعلة والغزالية ببغداد.وقال اعلام الحشد الشعبي في بيان وتلقته وكالة صدى ان، طبابة اللواء 33 بالحشد الشعبي وبالتنسيق مع خلية الازمة الخاصة بجانب الكرخ عفرت المؤسسات الحكومية والدينية في منطقتي الشعلة والغزالية وهي كل من مستشفى الشعلة ( الشهيد محمد باقر

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