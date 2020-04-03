🟠ميسي يضع برشلونة في ورطة

2020/04/03 | 11:11 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت تقارير إعلامية إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، يصر على أن يقوم برشلونة بالتعاقد مع مواطنه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، بالإضافة إلى عودة البرازيلي نيمار.في الوقت الذي يفاضل […]

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