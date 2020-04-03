2020/04/03 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هولندا تتبرّع بـ 2 مليون دولار للعراق دعما لجُهُود مكافحة كورونا ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هولندا تتبرّع بـ 2 مليون دولار للعراق دعما لجُهُود مكافحة كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).