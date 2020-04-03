عراقي يتبرع بمليون لتر من مواد التعقيم لشوارع الأردن

2020/04/03 | 11:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تبرع رجال اعمال عراقي بمواد التعقيم المستخدمة في تعقيم شوارع الاردن لمدة شهرين، للمشاركة في اجراءات الجيش والمنظمات المدنية الاردن للوقاية من انتشار وباء كورونا.وقالت تقارير أردنية أطلعت عليها “يس عراق”، ان رئيس هيئة المديرين في شركة الباحة لانتاج الصودا والكلورين مفيد خلف الكعود، “تبرع بكافة احتياجات المملكة لمادة هايبوكلورايت الصوديوم […]

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