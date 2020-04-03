وزارة الخارجية الصينية: هناك إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بين الدبلوماسيين الأجانب في بيجين

2020/04/03 | 11:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحت ​وزارة الخارجية الصينية​ الدبلوماسيين الأجانب بالتوقف عن القدوم لبكين، مشيرة الى أن هناك إصابات مؤكدة ب​فيروس كورونا​ بين الدبلوماسيين الأجانب في بكين.وكان مسؤول صيني في مدينة ​ووهان​، حذر عبر وكالة “رويترز” من خطر عودة الوباء إلى المدينة، كاشفا أن “هذا الاحتمال ما يزال قائما”، داعيا الى “مواصلة الحفاظ على اجراءات ​الوقاية​ والسيطرة”.هذا

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