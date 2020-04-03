2020/04/03 | 11:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الفرقة الحادية (قيادة عمليات بغداد)، اليوم الجمعة، بفحص وتعفير الضباط والمراتب الذي تم التحاقهم إلى مقراتهم.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة صدى، “بتوجيه من قائد عمليات بغداد اللواء الركن عبد الحسين التميمي قامت قيادة الفرقة الحادية عشر بتعفير المنتسبين الذي التحقوا صباح هذا اليوم إلى معسكراتهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعفّر المنتسبين الملتحقين اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعفّر المنتسبين الملتحقين اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).