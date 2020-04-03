أمانة بغداد: تكثير 350 ألف نبتة خلال وقت قياسي (صور)

2020/04/03 | 11:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد عن نجاح ملاكاتها في بلدية الاعظمية في انبات وتكثير 350 الف نبتة تنوعت بين الزهور والنباتات والأشجار المعمرة المختلفة خلال وقت قياسي وستباشر في الأيام المقبلة بزراعتها ونشرها في قاطع الاعظمية البلدي

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