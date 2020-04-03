الزرفي يؤكد أهمية تطوير النشاط الاستثماري وتقليل الهدر المالي

2020/04/03 | 11:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم الجمعة، أهمية تطوير النشاط الاستثماري وتقليل الهدر المالي.

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