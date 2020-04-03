🟠حافظ الأنبار يتفقد المراكز التجارية في مدينة الرمادي

2020/04/03 | 11:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهاد الحديثي تفقد السيد محافظ الانبار الدكتور علي فرحان الدليمي المراكز التجارية والمحلات التسويقية الفواكة والخضرحيث جرى جولة تفقدية للأسواق التجارية ومحلات الفواكة والخضر المحلات الأخرى التي تمس حياة المواطن […]

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