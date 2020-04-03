الكويت تؤيد عقد اجتماع لأوبك+ وتستأنف التصدير من المنطقة المقسومة مع السعودية

2020/04/03 | 11:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل اليوم الجمعة إن بلاده تؤيد دعوة السعودية لعقد اجتماع بين أوبك والمنتجين من خارجها، المجموعة غير الرسمية المعروفة باسم أوبك+، لكبح إمدادات النفط العالمية ووقف تراجع الأسعار.كما أعلن الوزير، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتابعته وكالة صدى، استئناف تصدير شحنات الخام من المنطقة المقسومة مع السعودية

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