مصرف الرافدين يعلن عن إطلاق رواتب شبكة الحماية الاجتماعية

2020/04/03 | 11:20 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين اليوم الجمعة، توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق.وقال المصرف في بيان تلقته وكالة صدى , إنه “تم توزيع دفعة جديدة من رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء”.وأضاف أن “الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالمنح تسلم راتبه من أي مكان يتواجد فيه”.

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