"بصيص أمل لأسعار النفظ".. اجتماع مرتقب لأوبك الاثنين

2020/04/03 | 11:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الطاقة الأذربيجانية قالت الجمعة إن من المزمع عقد اجتماع لمجموعة منظمة "أوبك" لمنتجي النفط في السادس من أبريل وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، عن طريق مؤتمر افتراضي، في ظل الغلق العام الذي تشهده دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد

وقالت وكالة رويترز إن وزارة الطاقة الأذربيجانية قالت إن من المتوقع أن تشارك جميع دول أوبك وإن النقاش سيجري حول تحقيق استقرار الأسعار في سوق النفط.

وتراجعت أسعار النفط بشكل رهيب خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب خلاف بين روسيا والمملكة العربية السعودية التي قررت رفع سقف إنتاجها إلى مستويات قياسية.

إلا أن أخبارا عن مفاوضات بين الطرفين، بعثت بصيص أمل في رفع الأسعار.

لكن الكرملين نفى الخميس أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله "كلا، لم تجر أي محادثة من هذا النوع"، مضيفا "كلا، في الوقت الراهن"، ليست هناك أي محادثات مرتقبة بين الرئيس الروسي والأمير محمد بن سلمان.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً الخميس، وارتفع نفط برنت بحر الشمال في البداية بنسبة تقترب من 46 في المئة قبل أن ينخفض إلى نحو 20 في المئة بعدما نفت روسيا إجراءها محادثات مع السعودية، اكبر مصدر للنفط في العالم.

وعقب إطلاق ترامب تغريدة بأن السعودية وروسيا قد تخفضان انتاج النفط بمقدار قد يصل إلى 15 مليون برميل، ارتفع نفط برنت إلى 36,29 دولار للبرميل، بارتفاع يصل الى 46 في المئة.

كما ارتفع سعر غرب تكساس الوسيط بنسبة 35 في المئة إلى 27,39 دولار للبرميل.إلا إن هذه المكاسب انخفضت سريعا بحيث وصل نفط برنت الى 29,75 دولار للبرميل (زيادة 20,25 في المئة) ونفط غرب تكساس الى 24,98 دولار (زيادة 23 في المئة).

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