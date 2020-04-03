🟠تفسير الآية [ 124 ] من سورة البقرة

2020/04/03 | 11:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مير عقراوي / كاتب بالشؤون الإسلامية والكردستانية النص : { وإذِ آبتلى إبراهيمَ ربُّهُ بكلمات فأتمهنُنَّ ، قال : إنِّي جاعلُكَ للناس إماماً ، قال : ومن ذُرِّيَّتي ، قال […]

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