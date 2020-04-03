النجف تعلن 9 اصابات جديدة بكورونا

2020/04/03 | 11:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت صحة النجف، الجمعة، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء فحوصات لـ 124 حالة مشتبه بيها وملامسة لمصابين.وذكرت في بيان ان ثماني حالات من الاصابات الجديدة كانت ملامسة لمصابين في مدينة المشخاب – راك الحصوة.وبذلك ترتفع إصابات النجف بفيروس كورونا الى 141 اصابة، وسط 41 حالة شفاء، 4 حالات وفاة، بينما غادرت حالتان الى بلادهما ايران.

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