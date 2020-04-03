نجم كرة القدم السابق عماد محمد يفتتح معملاً لخياطة الكمامات (فيديو)

2020/04/03 | 11:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أفتتح نجم المنتخب الوطني بكرة القدم السابق عماد محمد، معملاً لصناعة الكمامات الطبية في محافظة كربلاء.وتداول نشطاء على مواقع التواصل مبادرة مهاجم الزوراء السابق، حيث من المؤمل ان تؤمن حملة محمد بالتعاون مع محال أخرى 3 الاف كمامة يومياً توزع مجاناً على القوات الامنية والمواطنين ووزارة الصحة.

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