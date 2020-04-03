كرستيانو يتفوق على ميسي وزيدان ومارادونا

2020/04/03 | 11:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على لقب أفضل لاعب في التاريخ، وذلك وفقا لاستفتاء نظمته صحيفة “ماركا” الإسبانية على موقعها، بمشاركة نجوم عالميين سابقين وحاليين.وأُجري الاستفتاء بنظام خروج المغلوب “بلاي أوف” من دور الستة عشر مرورا بالدور ربع النهائي وقبل النهائي، ومن ثم النهائي.وشهد الاستفتاء مشاركة عدد من نجوم الساحرة المستديرة

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