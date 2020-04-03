2020/04/03 | 11:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]توقع متنبئ جوي، قدوم منخفض جوي جديد للعراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منخفض جوي جديد وهذا تأثيره على العراق) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منخفض جوي جديد وهذا تأثيره على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).